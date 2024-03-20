ООН: Останні десять років були рекордно спекотними

Останні 10 років були найспекотнішим десятиліттям від початку спостережень за кліматом. Про це йдеться в доповіді, яку опублікувала у вівторок, 19 березня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН.

2023-й рік встановив абсолютний температурний рекорд , але 2024-й може виявитися ще спекотнішим, попереджають експерти. Середня глобальна температура повітря біля поверхні Землі у минулому році була на 1,45 градуса за Цельсієм вищою, ніж у доіндустріальну епоху. Таким чином, світ як ніколи близький до позначки в 1,5 градуса - саме на ній, у кращому випадку, планувалося зупинити глобальне потепління згідно з Паризькою угодою 2015 року. У гіршому випадку йшлося про два градуси.

Потепління клімату в 2023 році призвело до рекордного скорочення площі льодовиків. Найбільше це помітно в Європі та Північній Америці - так, площа льодовиків Швейцарії за останні два роки скоротилася на 10 відсотків. Крім того, експерти ВМО зафіксували торік кілька хвиль тепла, що пройшли через 90 відсотків площі Світового океану - це загрожує кораловим рифам та іншим морським ексосистемам.

ООН: кліматичної катастрофи ще можна уникнути

"Ніколи раніше ми не були так близько до нижньої межі (глобального потепління. - Ред.), встановленої Паризькою угодою", - зазначила очільниця ВМО Селесте Сауло. За її словами, звіт організації має стати "червоним попереджувальним сигналом для всього світу". "Те, що ми спостерігали в 2023 році, особливо з безпрецедентним потеплінням океану, відступом льодовиків і втратою антарктичного морського льоду, викликає особливе занепокоєння", - наголосила вона.

"Планета перебуває на краю прірви", - погоджується з нею генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами, численні температурні рекорди останніх років показують: спалювання викопного палива загрожує світу "кліматичним хаосом". Однак не допустити підвищення глобальних температур більше, ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою ще можна, стверджує Гутерріш. "Ми знаємо, як це зробити", - заявив він.