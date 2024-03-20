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США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети
09:32 20.03.2024 |
ВВС Сполучених Штатів провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. У ВПС США випробування назвали успішними, але не розкрили її максимальної швидкості та дальності польоту.
У ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.
США створюють гіперзвукові ракети
Президент США Джо Байден раніше застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.
Незабаром після цього ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.
Повідомляється, що перший успішний пуск ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. При цьому у березні 2023 року випробування пройшли невдало.
19 серпня 2023 року було здійснено новий випробувальний запуск ракети AGM-183 ARRW. В результаті випробувань військовими та розробниками були отримані цінні відомості про її можливості.
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