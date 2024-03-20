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АНАЛІТИКА

США шукають військову техніку в країнах Південної Америки для передачі її Україні

 

Дев'ять країн у Південній Америці мають у своєму розпорядженні російську військову техніку. США можуть передати її Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Південного командування США Лору Річардсон.

За її словами, дев'ять країн із Південної Америки мають російську військову техніку.

США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його на американське обладнання, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва.

Американський генерал не назвала країни, про які йдеться, проте в тексті згадується Аргентина, Гаяна, Венесуела та Гаїті. Також є інформація про те, що Уругвай, Еквадор, Куба та Нікарагуа мають у своїх Збройних силах радянську техніку.

Військова допомога від країн Південної Америки

Нещодавно стало відомо, що Аргентина передала Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які раніше були придбані в Росії.

Також у січні минулого року Лора Річардсон вже заявляла про те, що США шукають радянську зброю у країнах Центральної та Південної Америки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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