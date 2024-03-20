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Rheinmetall побудує в Румунії завод із виробництва пороху для боєприпасів
22:29 19.03.2024 |
У Румунії побудують сучасний завод з виробництва пороху для боєприпасів, партнером якого також буде Європейський союз.
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За його словами, наступного понеділка або вівторка Європейська комісія зробить заяву, оскільки Румунія має спільний проєкт із виробництва сучасного заводу для виробництва пороху.
Інвестиції в розмірі майже 400 мільйонів євро, і до цих інвестицій також належить Європейська комісія з її внеском у 47 млн євро.
"Наразі в стадії реалізації перебуває кілька контрактів", - сказав прем'єр-міністр.
Міністр економіки Румунії Раду Опря повідомив, що незабаром країна разом із німецькою компанією Rheinmetall вироблятиме найефективніший порох для боєприпасів у світі.
Розширення діяльності компанії Rheinmetall
Нещодавно повідомлялося, що німецький виробник зброї Rheinmetall очікує на рекордні продажі та збільшення прибутковості цього року, оскільки війна в Україні призводить до збільшення витрат на оборону в блоці НАТО, і ця тенденція підтримуватиме компанію довгі роки.
Також гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер сказав, що концерн планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.
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