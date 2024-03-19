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Латвія закликає включити в наступний санкційний пакет ЄС марганцеву руду
16:59 19.03.2024 |
Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш закликав посилити санкційний тиск проти Росії і почати роботу над 14-м пакетом санкцій, що доповнює заборону на експорт і транзит сировини, використовуваної в російській військовій промисловості, зокрема марганцевої руди й оксиду алюмінію, а також заборону на ввезення сільськогосподарської продукції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.
Партії, що утворюють урядову коаліцію, вважають, що це питання необхідно терміново вирішити на рівні ЄС, заявила в понеділок прем'єр-міністерка Евіка Сіліня.
Поки що марганцеву руду не визнано продуктом подвійного призначення, до якого застосовуватимуться санкції ЄС, тому Латвія працює над тим, щоб домогтися визнання такого факту.
Міністр економіки Віктор Валайніс, своєю чергою, заявив, що після досягнення угоди на рівні ЄС доведеться також працювати над компенсаційними механізмами для латвійських підприємств.
Крім того, міністр сполучення Каспарс Брішкенс нагадав, що раніше він уже закликав транспортну галузь максимально скоротити угоди з Росією, а в ідеалі - розірвати з російською стороною всі зв'язки.
Сіліня зазначила, що слід також почати дискусію з колегами з ЄС про те, як Євросоюз бачить торгівлю з Росією і Білоруссю в довгостроковій перспективі в ситуації, коли ми все частіше говорять про існування нової "залізної завіси". На думку прем'єр-міністра Латвії, ЄС має ухвалити рішення щодо припинення припливу фінансових коштів до скарбниці авторитарних режимів Росії та Білорусі.
На запитання, чи може сама Латвія ухвалити рішення про те, що ні VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), ні його дочірні підприємства не перевозитимуть марганцеву руду, Сіліня наголосила, що найефективнішим рішенням є санкції на рівні ЄС.
Прем'єр-міністр також заявила, що раніше доручила Міністерству сполучення, Мінфіну та Мінекономіки підрахувати, скільки коштуватиме Латвії припинення транзиту відповідних вантажів до Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, Євросоюз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени - це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.
У лютому Латвія запровадила односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів.
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