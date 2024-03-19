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АНАЛІТИКА

Держдеп США відреагував на «переобрання» Путіна

 

Державний департамент США констатував, що "вибори президента" у Росії не відповідали демократичним стандартам і перемога Путіна була визначена наперед, та пообіцяв підтримку російським силам, які хочуть "кращого майбутнього" для своєї країни.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву від імені держсекретаря Ентоні Блінкена опублікували вранці 19 березня за американським часом.

Блінкен зазначив, що російським "виборам" передували тривалі репресії проти нелояльних до влади і вся можлива опозиція або знищена, або ув'язнена, або за кордоном у вигнанні, антивоєнним кандидатам відмовили у реєстрації з надуманих причин, спостерігачами не запросили ані ОБСЄ, ані інших міжнародних організацій, яким можливо було б довіряти.

"На тлі всього цього такі вибори можна описати лише як недемократичні", - констатував держсекретар США.

Блінкен зазначив, що Кремль від початку повномасштабної війни проти України всіляко намагається "створити ілюзію", що російська громадськість одностайно підтримує війну, унеможлививши реальну публічну дискусію та вдаючись до репресій і залякування громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, позбавивши громадян вільного доступу до інформації. Він нагадав, що невдовзі перед виборами в ув'язненні помер критик Кремля Алексєй Навальний.

"Незалежно від визначеного наперед результату цих виборів, США продовжать підтримувати тих, хто прагне кращого майбутнього для Росії", - заявив Ентоні Блінкен.

Окремо держсекретар назвав "кричущим пропагандистським кроком" проведення Росією голосування на окупованих територіях України.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван у своєму коментарі щодо російських виборів зазначив, що вони не відповідали жодним критеріям вільних та чесних виборів, проте "реальність така, що президент Путін є президентом РФ".

Протягом понеділка російські "вибори" розкритикували багато європейських держав. Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.
Ключові теги: США, Росія
 

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