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Казахстан відновив заборону на експорт світлих нафтопродуктів автотранспортом
14:39 19.03.2024 |
Казахстан знову запровадив заборону, зокрема у держави-члени Євразійського економічного союзу (ЄАС), на експорт бензину, дизпального й окремих видів нафтопродуктів автомобільним транспортом терміном на шість місяців, йдеться у наказі Міненерго країни.
Документ опубліковано 18 березня, він набуде чинності через 10 днів - з 29 березня.
Аналогічна заборона діяла з 14 серпня 2023 року до 14 лютого 2024 року.
Цей захід вжито для «забезпечення національної безпеки країни у сфері енергетики», зазначається на сайті прем'єр-міністра Казахстану.
Вивезення нафтопродуктів дозволено у заводських бензобаках автотранспорту, а також в окремих ємностях об'ємом не більше 20 літрів.
Також дозволено вивезення мастил та авіагасу для проведення науково-дослідних робіт (за умови погодження з уповноваженим органом у галузі виробництва нафтопродуктів) та окремих видів нафтопродуктів, що експортуються в рамках гуманітарної допомоги за рішенням уряду Казахстану.
У Казахстані вже діє заборона до 31 грудня 2024 року на вивезення світлих нафтопродуктів, газойлів і бітуму залізничним транспортом за межі митної території ЄАЕС.
Нагадаємо, з 1 березня російський уряд запровадив заборону експорту автомобільного бензину на півроку. Обмеження не стосуються постачань у країни ЄАЕС, Монголію, Узбекистан, Абхазію й Південну Осетію.
Нещодавні атаки БпЛА на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть створити нестачу бензину в європейській частині росії напередодні сезонного зростання попиту. Як наслідок, це може призвести до виникнення паливного туризму в прикордонних регіонах, які межують з Казахстаном і Білоруссю. Тож дії Казахстану, який залежить від імпорту палива, цілком логічні.
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