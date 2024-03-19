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Пашинян захищає готовність до компромісу з Азербайджаном щодо деяких прикордонних територій
10:51 19.03.2024 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його держава має бути готова скоригувати лінію кордону з Азербайджаном, оскільки мета Єревана - не допустити нової війни.
Як повідомляє "Радіо Азатутюн", про це він сказав на зустрічі з мешканцями прикордонних сіл Тавуського району, що межує з Азербайджаном на північному сході Вірменії.
Пашинян зауважив, що політика Єревана полягає у тому, щоб не допустити нового спалаху війни, і тому уряд вирішив погодитися на певне коригування лінії кордону з Азербайджаном.
Прем'єр зазначив, що питання делімітації і демаркації кордону між країнами на відтинку між селами Баганіс і Беркабер підходить до етапу практичної реалізації.
Він додав, що це потрібно не лише задля безпеки країни, але й безпеки мешканців кількох прикордонних сіл.
Нагадаємо, Азербайджан висунув вимогу до Вірменії повернути Баку чотири прикордонні села у цьому районі, які з 1990-х років перебувають під фактичним контролем Вірменії. Пашинян після цього визнав, що ці населені пункти не входять до території Вірменії.
Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.
Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.
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