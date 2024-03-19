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АНАЛІТИКА

FT: ЄС запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі

 

Євросоюз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени - це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це стало відомо виданню Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, знайомих з планами, найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі.

За словами джерел, це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.

Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

У 2023 році імпорт з Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.

Євросоюз виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті.

Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі, в той час як Росія є "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходи у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

У лютому Латвія запровадила односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів.

Сейм Польщі 8 березня ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.
 

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