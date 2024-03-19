Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія завершила еру від'ємних процентних ставок – FT
10:41 19.03.2024 |
Японія поклала край останньому в світі режиму від'ємних ставок - Банк Японії вперше з 2007 року підняв цільовий діапазон ставки короткострокового запозичення до 0,0% - 0,1%.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що це ще одна ознака подолання країною десятиліть дефляції та економічної стагнації після того, як наприкінці лютого індекс Nikkei доріс до піку 1989 року.
"Банк Японії завершив еру від'ємних процентних ставок, підвищивши вартість запозичень вперше з 2007 року, що стало історичним зрушенням, оскільки країна залишила позаду десятиліття дефляції.
Після голосування більшістю голосів Банк Японії заявив, що буде утримувати процентну ставку за кредитами овернайт в діапазоні від нуля до 0,1%, ставши останнім центральним банком, який припинив використання від'ємних ставок в якості інструменту монетарної політики. Раніше його базова ставка становила мінус 0,1%", - додає Financial Times.
У 2016 році Банк Японії перейшов до від'ємних процентних ставок, намагаючись заохотити банки надавати більше кредитів, щоб стимулювати витрати і стримати ризики глобального економічного спаду.
Нині співробітники деяких найбільших японських компаній домоглися найбільшого підвищення заробітної плати з 1991 року, що дає центробанку достатню впевненість у тому, що помірна інфляція триватиме - мета, яка була центральною в політиці банку протягом багатьох років.
Все більше компаній також перекладають інфляційні витрати на споживачів, а дефіцит робочої сили сприяє підвищенню зарплат.
Інвестори також стали більш впевненими в перспективах економіки. У лютому фондовий індекс Nikkei 225 нарешті перевищив рівень, досягнутий 34 роки тому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польські фермери анонсували на середу сотні акцій по всій території країни
|Росіян, які проживають за кордоном, внесуть у єдину базу даних
|Оператор ГТС обговорив із молдавськими партнерами розширення реверсу Трансбалканським коридором
|«Вибори без вибору» в Росії: чим відповів Євросоюз
|Пашинян захищає готовність до компромісу з Азербайджаном щодо деяких прикордонних територій
|Банки Вірменії припинять прийом карток російської платіжної системи «Мір»
Бізнес
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.