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ЄС та Швейцарія розпочали процес для поглиблення відносин
09:26 19.03.2024 |
Президентка Єврокмісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Швейцарії Віола Амгерд розпочали 18 березня переговори щодо широкого пакету заходів, спрямованих на поглиблення та розширення відносин між ЄС та Швейцарією.
Про це повідомила пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".
Спільна домовленість Брюсселя та Берна підтверджує прагнення обох сторін завершити переговори цього року - переговорні групи зустрінуться вже наступного дня після старту, який дали фон дер Ляєн та Амгерд, - 19 березня.
Переговори спрямовані на забезпечення рівних умов для конкуренції між європейськими та швейцарськими компаніями, що працюють на внутрішньому ринку ЄС, і гарантують захист прав громадян ЄС, які працюють у Швейцарії.
Ключові елементи пакету, який обговорюють, охоплюють інституційні положення, які мають бути включені до чинних та майбутніх угод зі Швейцарією, що стосуються внутрішнього ринку ЄС.
Вони передбачають динамічне узгодження із законодавством ЄС, його однакове тлумачення та застосування, а також врегулювання спорів.
Елементи пакету також охоплюють положення про державну допомогу в декількох існуючих і майбутніх угодах зі Швейцарією, що стосуються внутрішнього ринку; угоду, що дозволяє Швейцарії брати участь у програмах ЄС; угоду про регулярний і постійний фінансовий внесок Швейцарії у соціальну та економічну згуртованість ЄС в якості альтернативи її участі у внутрішньому ринку.
Крім того, мова буде йти про перезапуск переговорів щодо укладення угод про електроенергетику, безпеку харчових продуктів та охорону здоров'я, а також про участь Швейцарії в агентствах ЄС з космічної програми та залізничного транспорту.
Після початку переговорів Єврокомісія відкриває можливість швейцарським організаціям подавати заявки на конкурси Європейської дослідницької ради, що відкриваються у 2024 році. До швейцарських заявників ставитимуться так, ніби Швейцарія є асоційованою країною.
ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія - четвертим за величиною партнером ЄС.
Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян - в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон на роботу.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо оновлення відносин зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.
Швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.
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