Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС та Швейцарія розпочали процес для поглиблення відносин

 

Президентка Єврокмісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Швейцарії Віола Амгерд розпочали 18 березня переговори щодо широкого пакету заходів, спрямованих на поглиблення та розширення відносин між ЄС та Швейцарією.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Спільна домовленість Брюсселя та Берна підтверджує прагнення обох сторін завершити переговори цього року - переговорні групи зустрінуться вже наступного дня після старту, який дали фон дер Ляєн та Амгерд, - 19 березня.

Переговори спрямовані на забезпечення рівних умов для конкуренції між європейськими та швейцарськими компаніями, що працюють на внутрішньому ринку ЄС, і гарантують захист прав громадян ЄС, які працюють у Швейцарії.

Ключові елементи пакету, який обговорюють, охоплюють інституційні положення, які мають бути включені до чинних та майбутніх угод зі Швейцарією, що стосуються внутрішнього ринку ЄС.

Вони передбачають динамічне узгодження із законодавством ЄС, його однакове тлумачення та застосування, а також врегулювання спорів.

Елементи пакету також охоплюють положення про державну допомогу в декількох існуючих і майбутніх угодах зі Швейцарією, що стосуються внутрішнього ринку; угоду, що дозволяє Швейцарії брати участь у програмах ЄС; угоду про регулярний і постійний фінансовий внесок Швейцарії у соціальну та економічну згуртованість ЄС в якості альтернативи її участі у внутрішньому ринку.

Крім того, мова буде йти про перезапуск переговорів щодо укладення угод про електроенергетику, безпеку харчових продуктів та охорону здоров'я, а також про участь Швейцарії в агентствах ЄС з космічної програми та залізничного транспорту.

Після початку переговорів Єврокомісія відкриває можливість швейцарським організаціям подавати заявки на конкурси Європейської дослідницької ради, що відкриваються у 2024 році. До швейцарських заявників ставитимуться так, ніби Швейцарія є асоційованою країною.

ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія - четвертим за величиною партнером ЄС.

Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян - в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон на роботу.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо оновлення відносин зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7222  0,20 0,52 39,2637  0,21 0,53
EUR 42,1552  0,19 0,45 42,9237  0,19 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0950  0,14 0,37 38,1100  0,87 2,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес