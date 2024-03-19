Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки Вірменії припинять прийом карток російської платіжної системи «Мір»
10:46 19.03.2024 |
Картки російської платіжної системи "Мір" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.
Про це пише РБК із посиланням на представника "ВТБ Вірменія" ("дочка" російського ВТБ).
Наразі картки "Мір" працюють у Вірменії та риймаються місцевими банками. Про швидке припинення роботи карт "Мір" у більшості банків країни також заявило джерело РБК на російському платіжному ринку.
"З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці. На роботі карток "ВТБ Вірменія" це ніяк не позначиться", - сказав представник "ВТБ Вірменія".
За його словами, банк продовжує обслуговувати картки "Мір" у повному обсязі.
"Ми продовжуємо працювати з "дружніми" країнами щодо приймання карток "Мір" в їхній інфраструктурі. При цьому рішення про прийом цих карт кожна країна ухвалює самостійно", - заявив представник Банку Росії.
"Платіжна система "Мір" на своєму боці не обмежує роботу із зарубіжними партнерами. Однак рішення про прийом карток "Мир" у мережі своїх пристроїв банки інших держав ухвалюють самостійно", - зазначив представник НСПК, оператора платіжної системи "Мір".
У лютому 2024 року США ввели блокуючі санкції проти оператора НСПК.
Як пише The Bell, це серйозний удар по російських релокантах у Вірменії, яка залишалася однією з небагатьох країн, де можна було не тільки розплатитися російською картою, а й в'їхати за внутрішнім паспортом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польські фермери анонсували на середу сотні акцій по всій території країни
|Росіян, які проживають за кордоном, внесуть у єдину базу даних
|Оператор ГТС обговорив із молдавськими партнерами розширення реверсу Трансбалканським коридором
|«Вибори без вибору» в Росії: чим відповів Євросоюз
|Пашинян захищає готовність до компромісу з Азербайджаном щодо деяких прикордонних територій
|Банки Вірменії припинять прийом карток російської платіжної системи «Мір»
Бізнес
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.