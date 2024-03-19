Банки Вірменії припинять прийом карток російської платіжної системи «Мір»

Картки російської платіжної системи "Мір" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

Про це пише РБК із посиланням на представника "ВТБ Вірменія" ("дочка" російського ВТБ).

Наразі картки "Мір" працюють у Вірменії та риймаються місцевими банками. Про швидке припинення роботи карт "Мір" у більшості банків країни також заявило джерело РБК на російському платіжному ринку.

"З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці. На роботі карток "ВТБ Вірменія" це ніяк не позначиться", - сказав представник "ВТБ Вірменія".

За його словами, банк продовжує обслуговувати картки "Мір" у повному обсязі.

"Ми продовжуємо працювати з "дружніми" країнами щодо приймання карток "Мір" в їхній інфраструктурі. При цьому рішення про прийом цих карт кожна країна ухвалює самостійно", - заявив представник Банку Росії.

"Платіжна система "Мір" на своєму боці не обмежує роботу із зарубіжними партнерами. Однак рішення про прийом карток "Мир" у мережі своїх пристроїв банки інших держав ухвалюють самостійно", - зазначив представник НСПК, оператора платіжної системи "Мір".

У лютому 2024 року США ввели блокуючі санкції проти оператора НСПК.

Як пише The Bell, це серйозний удар по російських релокантах у Вірменії, яка залишалася однією з небагатьох країн, де можна було не тільки розплатитися російською картою, а й в'їхати за внутрішнім паспортом.