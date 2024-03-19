Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

 

У понеділок, 18 березня, Канада підписала угоду з Німеччиною, яка, за її словами, прискорить роботу з комерційної торгівлі чистим водневим паливом, повідомляє Reuters.

Дві країни підписали меморандум про взаєморозуміння, який зобов'язує їх підтримувати угоди між канадськими виробниками водню і німецькими промисловими підприємствами та секторами розподілу енергії.

"Канада разом з європейськими союзниками працює над тим, щоб замінити імпорт російської нафти і газу та боротися зі зміною клімату за допомогою чистого канадського водню. Канада може стати провідним світовим виробником і експортером чистого водню", - йдеться в заяві канадського Міністерства природних ресурсів.

Зазначається, що для створення водневої економіки Німеччина запустила проєкт H2-Global 2021 року, використовуючи модель "подвійного аукціону", у межах якого уряд купуватиме "зелене паливо" у виробників і продаватиме його промисловим споживачам за нижчою ціною.

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що угода розширює цю модель і включає в себе готовність канадського уряду субсидувати будь-які втрати. Розмір субсидій не уточнюється.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5222  0,15 0,38 39,0548  0,15 0,39
EUR 41,9667  0,18 0,43 42,7337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9500  0,15 0,39 38,9750  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес