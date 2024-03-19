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Сі Цзіньпін вперше з часів пандемії відвідає Францію, - Politico
08:59 19.03.2024 |
Президент Китаю Сі Цзіньпін на початку травня відвідає Париж для зустрічі зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, що стане його першою поїздкою до Європи з часів пандемії.
Про це стало відомо Politico від джерел у Парижі та Брюсселі, пише "Європейська правда".
Візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Поїздка відбудеться у той час, як Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через партнерство Сі Цзіньпіна з президентом Росії Владіміром Путіним.
Але настрій у Франції, швидше за все, буде іншим у порівнянні з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між двома країнами, повідомила людина, знайома з підготовкою до поїздки.
"Це буде менш святковий і більш прискіпливий візит, враховуючи нинішні економічні та геополітичні ставки", - сказав співрозмовник, який побажав залишитися анонімним.
"Ми вимагаємо взаємності у відносинах з Китаєм, зокрема, у ключовій сфері екологічного переходу", - сказав він, маючи на увазі дебати про те, наскільки Європа повинна зменшити ризики у своїх відносинах з Китаєм.
Китай люто відреагував на безпрецедентне рішення ЄС минулого місяця внести китайські компанії до чорного списку через їхні зв'язки з Росією. Його потужна електромобільна промисловість також близька до вступу в торговельну війну з європейськими регуляторами, які звинувачують китайську державу в субсидуванні цих гігантів.
З іншого боку, Пекін прагне, щоб європейські інвестиції залишалися на китайському ринку, оскільки місцева економіка зазнає величезного тиску і розхитується нестабільним ринком нерухомості.
За поїздкою, яка планувалася місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та інших європейських столицях. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушає до Китаю з візитом у квітні.
Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії - інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.
За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював майбутнє України.
Офіційно Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Лі Хуей пообіцяв "підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".
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