Трамп не зміг отримати гроші для судового рішення на $454 млн у справі про шахрайство

Спроби майбутнього кандидата в президента США від республіканців Дональда Трампа внести заставу за рішенням суду Нью-Йорка у справі про цивільне шахрайство на суму 454 мільйони доларів були відхилені 30 компаніями-поручителями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Експрезидент, який має або виплатити цю суму з власної кишені, або внести заставу, щоб запобігти конфіскації майна, а також двоє його дорослих дітей та інші керівники Trump Organization до цього часу безуспішно зверталися до 30 компаній, повідомили його адвокати.

За рішенням суду, Трамп повинен заплатити або внести заставу до 25 березня, інакше держава може конфіскувати частину активів Trump Organization, щоб забезпечити можливість отримати кошти.

У понеділок адвокати експрезидента подали до суду заяву, в якій закликали апеляційний суд штату відкласти виконання рішення, стверджуючи, що сума є надмірною.

Адвокати попросили дозволити Трампу внести заставу в розмірі 100 мільйонів доларів, поки він подає апеляцію на рішення суду.

Раніше суд у Нью-Йорку офіційно зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа сплатити 454 млн доларів штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство.

Суддя ухвалив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких - шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

Нагадаємо, дане рішення стало результатом розгляду цивільного позову проти експрезидента, поданого у вересні 2022 року генпрокуроркою штату Нью-Йорк.