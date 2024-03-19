Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 03:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз погодив нові санкції проти Росії через смерть Навального
22:42 18.03.2024 |
Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії. Причиною цього стала нещодавня смерть Олексія Навального.
Про це заявив глава МЗС Португалії Жоау Гомеш Кравінью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За його словами, про це глави МЗС країн ЄС домовилися сьогодні на зустрічі в Брюсселі.
"Ми встановили необхідність застосування санкцій до 30 фізичних осіб і двох організацій, пов'язаних зі смертю Навального", - сказав Кравінью.
Проти кого введуть санкції
Санкції торкнуться представників судової системи РФ. Їм заборонять в'їжджати в ЄС і вести бізнес з європейцями, а їхні рахунки та інші активи будуть заморожені.
Конкретні імена тих, хто потрапив під санкції, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС найближчими днями. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також схвалив перейменування санкційного інструменту ЄС за порушення прав людини на честь Навального.
Смерть Навального
Нагадаємо, 16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.
Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що політик помер.
РосЗМІ ймовірною причиною назвали відрив тромбу. Цю версію підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
При цьому президент України Володимир Зеленський, реагуючи на смерть Навального, наголошував на тому, що до цього привів російський диктатор Володимир Путін.
Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "ймовірно причетний" до смерті опозиціонера Олексія Навального.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Стартувала програма благодійної передачі Україні транспортних засобів з Лондону, яку ініціював Кличко
|Сенатор США Грем вважає, що ідея перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит буде популярною не лише серед республіканців
|Трамп не зміг отримати гроші для судового рішення на $454 млн у справі про шахрайство
|МЗС про доповідь Комісії ООН: Зафіксовані злочини РФ «свідчать про масштаб звірств, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни»
|Польща та Німеччина в кінці березня запустять «коаліцію бронетехніки» для України
|Бельгія передасть Україні 300 броньовиків LMV і навчить екіпаж для кораблів, - ЗМІ
Бізнес
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.