ОАЕ почнуть постачати зріджений газ до Німеччини: планується контракт на 15 років

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Abu Dhabi National Oil Co.) у понеділок, 18 березня, уклала з німецькою компанію Securing Energy for Europe (SEFE) договір про наміри щодо постачання протягом 15 років зрідженого природного газу з нового заводу в місті Ер-Рувайс, починаючи з 2028 року. Про це повідомляється на сайті SEFE.

Завод Ruwais LNG проєктується як перший в регіоні експортний термінал, що працюватиме виключно на екологічно чистій енергії - відновлюваних джерелах та атомній енергії (неподалік від Ер-Рувайса розташована атомна електростанція Барака). Підприємство матиме дві лінії зрідження газу загальною потужністю 9,6 млн тонн на рік, що збільшить загальну експортну потужність ADNOC більше ніж у два рази.

Німеччина імпортуватиме 1 млн тонн LNG на рік.

SEFE - це націоналізована Німеччиною "дочка" Газпрому Gazprom Germania, над якою він втратив контроль у квітні 2022 року через агресію Росії проти України. Компанію передали в управління Федеральному мережевому агентству Німеччини та перейменували у SEFE, а восени того самого року її націоналізували.