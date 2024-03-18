Корпоративні дефолти б'ють рекорди з часів фінансової кризи 2008 року – S&P Global

З початку року кількість дефолтів компаній у січні-лютому у світі досягла 29 - максимуму з 2009 року. Такі підрахунки навело рейтингове агентство S&P Global, інформує FT.

Зокрема, у США кількість корпоративних дефолтів становила 17, у Європі - вісім.

Це найвище значення за останні 15 років, коли у 2009 році кількість корпоративних дефолтів за аналогічний період сягнула 36 випадків.

Зафіксований показник практично вдвічі вищий за середній, який спостерігався у 2010-2023 роках (16 випадків).

Водночас зростання кількості корпоративних неспроможностей фіксується третій рік поспіль, а їх чисельність порівняно з 2022 роком (коли світ вже поступово відходив від пандемічного шоку та пов'язаних з ним обмежень) збільшилась майже у 2,5 раза, тоді як протягом 2020-2022 років спостерігалось зменшення кількості дефолтів на 40%.

Причини зростання кількості дефолтів

Зростання кількості дефолтів S&P пов'язує зі слабким споживчим попитом, зростанням зарплат в умовах дефіциту робочої сили та високими процентними ставками.

Прогнози аналітиків

У S&P прогнозують, що ці фактори зберігатимуть свій вплив протягом певного часу, а скорочення відсоткових ставок можливе лише після пом'якшення політики провідних центробанків світу, що варто очікувати скоріше у другій половині року. Складні часи для корпоративного сектора триватимуть, говорять аналітики.