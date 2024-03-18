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Нігер міг розірвати угоду зі США через домовленість з Іраном, - WSJ
13:46 18.03.2024 |
Сполучені Штати звинуватили Нігер у підготовці угоди про надання Ірану доступу до місцевих родовищ урану. Це могло стати причиною, через яку військова хунта африканської країни розірвала військову угоду зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).
Співрозмовники видання зазначили, що в середині березня до Нігеру прибула делегація США, зокрема помічник держсекретаря з питань Африки Молл Фі та голова Африканського командування американських збройних сил Майкл Ленглі. Під час візиту вони висловили стурбованість через співпрацю Нігеру та Ірану з видобутку урану.
За даними WSJ, у лютому переговори Ірану та Нігеру "глибоко просунулися". За словами одного із джерел, сторони підписали попередню угоду. Двоє інших співрозмовників зазначили, що остаточно угода ще не узгоджена.
Державний переворот у Нігері
Наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера Мохаммеда Базума влаштувала у країні державний переворот. Главу держави взяли у заручники й оголосили про повалення влади. Після цього новим керівником Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.
Кілька африканських країн були готові надати свої війська для припинення держперевороту в Нігері.
Згодом хунта звинуватила Францію у розміщенні військ в низці країн Західної Африки для нібито воєнної інтервенції". Нові правителі також закликали владу Франції відкликати посла з країни.
У грудні минулого року Франція вивела усі свої війська з Нігеру.
17 березня хунта Нігеру оголосила про негайний розрив угоди про військове співробітництво зі США, яка дозволяла військовослужбовцям та цивільному персоналу Пентагону перебувати на території країни.
Представник влади Амаду Абдраман заявив, що американська делегація не дотримувалася дипломатичного протоколу: не поінформувала про склад делегації, дату прибуття і порядок денний.
Додамо, що на півночі Нігеру діє американська база безпілотних літальних апаратів. На ній розташовані близько 1 тис. військових. На будівництво бази було спрямовано близько $100 млн.
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