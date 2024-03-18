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Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 2,6%, як і очікувалося
13:31 18.03.2024 |
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 2,8%.
Консенсус-прогноз аналітиків, представлений Trading Economics, також передбачав ослаблення інфляції до 2,6%.
Лютневі темпи зростання споживчих цін у єврозоні є мінімальними за три місяці. Роком раніше інфляція становила 8,5%.
Ціни на енергоносії в регіоні минулого місяця знизилися на 3,7% (-6,1% у січні). Вартість продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції зросла на 3,9% (+5,6% у січні), промислової продукції - на 1,6% (+2%), послуг - на 4% (+4%).
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому сповільнилося до мінімальних із березня 2022 року 3,1% із 3,3% місяцем раніше. Динаміка цього показника також збіглася із попередніми даними та консенсус-прогнозом експертів.
Порівняно із січнем споживчі ціни в єврозоні в лютому зросли на 0,6%, як і очікувалося.
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