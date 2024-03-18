Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 2,6%, як і очікувалося

 
Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 2,6% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 2,8%.

Консенсус-прогноз аналітиків, представлений Trading Economics, також передбачав ослаблення інфляції до 2,6%.

Лютневі темпи зростання споживчих цін у єврозоні є мінімальними за три місяці. Роком раніше інфляція становила 8,5%.

Ціни на енергоносії в регіоні минулого місяця знизилися на 3,7% (-6,1% у січні). Вартість продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції зросла на 3,9% (+5,6% у січні), промислової продукції - на 1,6% (+2%), послуг - на 4% (+4%).

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому сповільнилося до мінімальних із березня 2022 року 3,1% із 3,3% місяцем раніше. Динаміка цього показника також збіглася із попередніми даними та консенсус-прогнозом експертів.

Порівняно із січнем споживчі ціни в єврозоні в лютому зросли на 0,6%, як і очікувалося.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5222  0,15 0,38 39,0548  0,15 0,39
EUR 41,9667  0,18 0,43 42,7337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9500  0,15 0,39 38,9750  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес