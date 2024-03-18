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АНАЛІТИКА

У Румунії збудують найбільшу в Європі базу НАТО

 

У Румунії розпочалися роботи з розширення військового комплексу 57-ї авіабази ВПС Румунії "Міхаїл Когелнічану". Найбільша в Європі військова база НАТО може з'явитися вже до 2040 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на TVR Info.

Румунська держава вкладе в проект майже 2,5 мільярда євро.

Величезний військовий комплекс, створений унаслідок розширення бази "Міхаїла Когелничану", займе площу в 2 800 гектарів і міститиме об'єкти, яких раніше там не було.

Проєкт спрямований на зміцнення повітряної інфраструктури, включно з новими злітно-посадковими смугами, новою диспетчерською вежею, маяком і радіонавігаційною системою, льотним тренажером і ангарами.

Крім того, тут з'являться адміністративні та соціальні будівлі, школи і дитячі садки, магазини, ресторани, кінотеатр і навіть лікарня. Місто стане домівкою для 10 тисяч військовослужбовців НАТО, членів їхніх сімей та обслуговуючого персоналу бази.

База буде повністю готова до експлуатації у 2040 році.

Американські війська використовують базу з 1999 року, і наразі тут розміщені частини 101-ї повітряно-десантної дивізії США та винищувачі союзників, які виконують завдання з охорони повітряного простору.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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