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АНАЛІТИКА

Південна Корея створить новий бойовий літак F-50 на заміну застарілим Су та МіГ

Південна Корея створить новий бойовий літак F-50 на заміну застарілим Су та МіГ

 

Південнокорейська компанія Korea Aerospace Industries поставила мету охопити не менше 50% світового ринку одномісних легких бойових літаків зі своєю майбутньою розробкою F-50.

Зазначається, що роботи над цим літаком розпочнуться 2024 року, а завершаться 2028 року. Усього компанія KAI планує продати не менше 300 одиниць F-50. Вони сподіваються на популярність моделі, оскільки попередня версія навчально-бойового F-50 мала успішну експортну історію.

Ця стратегія потрібна для того, аби замінити старі моделі, такі як Су та МіГ, які досі використовуються в багатьох країнах.

Наразі відомо, що бойовий літак F-50 матиме ідентичний зовнішній вигляд з FA-50, але з додатковим паливним баком та штангою для дозаправлення. Зазначимо, що Міноборони Південної Кореї не виявило достатньої уваги до F-50, адже на сьогодні важливіша розробка винищувача п'ятого покоління KF-21.

Тому KAI планує зосередитися саме на експорті F-50 і сподівається, що першим покупцем стане Малайзія, яка вже раніше придбала FA-50 та розглядає його як потенційну заміну основних Су-30. Загалом, корейці хочуть залучити у свою програму країни, які шукають заміну застарілим радянським літакам МіГ та Су, а також тим, що експлуатують західні старі моделі F-5 та A-4.

Для тих, хто не в курсі

Південна Корея створить новий бойовий літак F-50 на заміну застарілим Су та МіГ

 

FA-50 - багатоцільовий винищувач, який може розвивати швидкість до 1650 км/год. Він має підвісні кріплення для різноманітних ракет та бомб, включаючи AIM-9 Sidewinder та AGM-65 Maverick. FA-50 також призначений для тренування пілотів та бойових операцій. Завдяки сучасній авіоніці, він здатний виконувати завдання повітряної боротьби, підтримки наземних операцій та атак на повітряні та наземні цілі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Корея
 

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