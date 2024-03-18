Experts Club проаналізував ключові тренди світової економіки за останні десятиліття

У своєму аналітичному відео, опублікованому на YouTube-каналі Experts Club, засновник проекту, кандидат економічних наук Максим Уракін зосередився на ключовому показнику світової макроекономіки - валовому внутрішньому продукті (ВВП), який відіграє центральну роль в аналізі економічного добробуту країн. ВВП являє собою загальну вартість усіх товарів і послуг, вироблених у країні за певний період часу. Цей показник допомагає оцінити, наскільки продуктивною є економіка країни, і є важливим індикатором її загального економічного благополуччя.

Аналіз динаміки ВВП у світовому масштабі

На думку Уракіна, аналіз останніх десятиліть показує значні зміни у світовій економіці.

"У 90-ті - 2000-ті роки, перш за все, спостерігалося значне економічне зростання в таких країнах, як США і Китай, а також у країнах, що розвиваються, наприклад, в Індії. Це був час економічного процвітання для розвинених країн і періодом швидкого зростання для деяких ринків, що розвиваються", - пояснив засновник Experts Club.

Однак далі світову економіку потрясли кризи, включно з глобальною фінансовою кризою 2008 року та подальшою європейською борговою кризою. Ці події, за словами експерта, сповільнили темпи зростання світового ВВП і виявили вразливість багатьох економічних систем, які вважалися раніше перспективними.

"Останніми роками ми зіткнулися з новими викликами, такими як пандемія COVID-19, що призвела до значного спаду у світовій економіці, та геополітичними напруженнями, включно з війною в Україні. Ці події знову підкреслили взаємозв'язок і взаємозалежність у глобальній економіці", - зазначив Уракін.

ВВП і геополітичні зміни

Уракін зазначає, що в контексті геополітики, ВВП слугує не тільки мірилом економічного розвитку, а й індикатором міжнародного впливу.

"Індія, перевершивши Велику Британію, стала п'ятою за величиною економікою світу, що підкреслює зміщення глобальних економічних сил в Азійський регіон. Це підтверджується також тим, що Китай, обігнавши США за купівельною спроможністю, підтвердив свій статус глобальної економічної держави", - підкреслив економіст.

Майбутні тенденції

Аналіз динаміки світового ВВП показує, що глобальна економіка продовжує відновлюватися після пандемії, але геополітична нестабільність чинить стримувальний вплив на це зростання. За словами Максима Уракіна, важливо стежити за розвитком подій і адаптуватися до мінливих умов для забезпечення стійкого економічного зростання в майбутньому. Україні, в цьому контексті, необхідно зосередитися на зміцненні внутрішньої політичної стабільності, відновленні економічного потенціалу та продовженні реформ для поліпшення своїх післявоєнних перспектив і зміцнення позицій на світовій арені.

Детально про світовий ВВП можна дізнатися з відео на каналі Experts Club за посиланням:

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ВВП (валовий внутрішній продукт) - це загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за певний період часу (зазвичай за рік). Він вимірює загальний обсяг виробництва та економічну активність країни, будучи одним із ключових показників її економічного здоров'я.

Номінальний ВВП - це оцінка валового внутрішнього продукту, виражена в поточних ринкових цінах, без урахування інфляції або дефляції. Це означає, що під час вимірювання номінального ВВП враховуються поточні ціни на товари та послуги, що може призводити до підвищення ВВП у разі зростання цін (інфляції), навіть якщо фактичний обсяг виробництва не збільшився.

ВВП за ПКС (паритет купівельної спроможності) - це метод оцінювання ВВП, за якого враховуються відмінності у вартості життя і рівні цін між країнами. Під час розрахунку ВВП за ПКС використовують ціни, скориговані таким чином, щоб відобразити реальну купівельну спроможність у різних країнах. Це дає змогу точніше порівнювати рівень життя та економічну активність між країнами, оскільки враховує відмінності у вартості товарів і послуг у різних місцях.