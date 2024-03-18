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АНАЛІТИКА

На польсько-німецькому кордоні утворилися великі затори через блокаду фермерів

На польсько-німецькому кордоні утворилися великі затори через блокаду фермерів

 

Польські фермери блокують дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини, у зв'язку з чим водії прямують в об'їзд і на цих шляхах рух серйозно ускладнений.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Зокрема, заблокована траса A2 в районі населеного пункту Свецко в Любуському воєводстві на шляху до Берліна. Там фермери стоять ще з середини дня неділі, рух повністю перекритий.

На польсько-німецькому кордоні утворилися великі затори через блокаду фермерів

 

Водіїв в районі містечка Йорданово спрямовують в об'їзд північніше через дорогу S3. Окремі мандрівники, які спілкувалися з журналістами рано вранці, повідомили, що на об'їзному шляху через Ольшину утворилися затори довжиною близько 5 км.

Заблокували також трасу 32 в районі селища Губінек, там протестувальники пропускають лише машини прикордонників, швидкої та поліції.

Гасла протесту ті ж, що й під час попередніх акцій по всій території Польщі та на кордоні з Україною: фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок "продукції з України та інших країн за межами ЄС".

Учасники раніше анонсували, що блокада на кордоні з Німеччиною триватиме 4 дні.

Нагадаємо, з п'ятниці 15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні, заявивши, що планують стояти там до кінця березня. Фермери оголосили, що пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.
 

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