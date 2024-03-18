У ЄС компаніям доведеться доводити, що вони не порушують права людини та не шкодять екології

Країни Європейського Союзу прийняли законопроєкт, який вимагає від компаній гарантувати, що вони не використовують примусову працю та що їхні товари були виготовлені без шкоди для довколишнього середовища, пише BBC.

17 країн з 27 членів ЄС підтримали ініціативу, тепер її має ухвалити Європарламент, щоб вона стала законом, і очікується, що депутати Європарламенту його підтримають.

Відповідно до законопроєкту, європейські компанії мають документально підтверджувати, що імпортовані ними продукти відповідають стандартам охорони навколишнього середовища та прав людини, наприклад, не залучають дитячу працю.

Однак докази мають надавати лише компанії, які налічують понад 1000 співробітників та річний обіг яких становить від 450 мільйонів євро.

Схвалення проєкту закону відбулося після того, як у лютому двічі не вдалося його схвалити. Серед країн, що заперечували оригінальний текст, були Німеччина та Італія, які побоювалися, що це сильніше вдарить по їхній промисловості через велику кількість малого та середнього бізнесу.

Також були побоювання, що компанії вийдуть з ЄС через бюрократію та юридичні ризики.

Борці за навколишнє середовище та правозахисники привітали кроки щодо покращення підзвітності компаній, але висловили розчарування законопроєктом.

За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), майже 70% європейських компаній були усунені від нових зобов'язань через зміни в тексті проєкту. Критики стверджують, що закон тепер занадто розмитий, щоб бути ефективним.