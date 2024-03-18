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АНАЛІТИКА

SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters

 

SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США, повідомили агенцію Reuters одразу п'ять джерел, знайомих із програмою. Шпигунську мережу будує бізнес-підрозділ SpaceX Starshield за контрактом на $1,8 млрд, підписаним у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням (NRO).

У разі успіху програма значно розширить здатність уряду та військових США швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі. Контракт SpaceX стосується нової потужної шпигунської системи із сотнями супутників та можливістю знімати зображення Землі. Невідомо, коли нова мережа супутників запрацює і які ще компанії беруть участь у програмі.

У SpaceX не відповіли на кілька запитів Reuters прокоментувати контракт, свою роль у ньому та подробиці запусків супутників. Пентагон, своєю чергою, перенаправив запит до SpaceX та NRO. Остання визнала свою місію з розробки складної супутникової системи та партнерство з іншими урядовими установами, компаніями, дослідницькими установами та країнами, але відмовилася коментувати ступінь участі SpaceX у проєкті.

«Національне розвідувальне управління розробляє найефективнішу, найрізноманітнішу та стійку систему космічної розвідки та спостереження, яку коли-небудь бачив світ», - зазначив представник NRO.

За словами джерел, супутники можуть відстежувати цілі на землі та ділитися цими даними з розвідкою США та військовими. Це дає змогу уряду США швидко отримувати безперервні зображення майже в будь-якої точки земної кулі, допомагаючи розвідці та військовим операціям.

З 2020 року було запущено близько десяти прототипів, серед інших супутників на ракетах Falcon 9 від SpaceX. База даних уряду США щодо об'єктів на орбіті показує, що кілька місій SpaceX розгорнули якісь супутники, про які ані компанія, ані уряд ніколи не повідомляли. Джерела підтвердили, що це прототипи для мережі Starshield.

Запланована мережа Starshield відокремлена від Starlink, комерційної широкосмугової групи SpaceX, яка наразі має близько 5500 супутників глобального Інтернету. Вона є одною з найбільш важливих можливостей уряду США в космосі, оскільки розроблена для забезпечення найпостійнішого, всеосяжного та швидкого висвітлення діяльності на Землі.

«Ніхто не може сховатися», - каже одне з джерел.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: SpaceX, США
 

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