«Присутні ознаки радянської доби». Токаєв заявив про можливість змінити герб Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловися про можливість оновлення державного герба країни, та запропонував розглянути відповідне питання стосовно нового вигляду символіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал казахського президента (Aqorda).

Відповідну заяву Токаєв зробив під час засідання Національного курултаю.

Він нагадав, що минулого року піднімав питання "про необхідність систематизації та приведення до єдиного стандарту символіки наших міст та областей".

"Вони мають відображати не лише регіональну специфіку, а й органічно поєднувати у собі ключові елементи образу країни. Нині у цьому напрямі ведеться конкретна робота", - сказав президент Казахстану.

За його словами, в ході обговорень низка експертів та громадських активістів висловлювалася про необхідність "модернізації всієї системи державної символіки. нашої країни".

Токаєв додав, що те саме стосується і державного гімну, який "ємно увібрав у себе цінності і дух нашого народу".

Лідер Казахстану розповів, що вважає за доцільне взяти до уваги резонні аргументи професіоналів і небайдужих громадян щодо герба Казахстану, зокрема врахувати думку молоді про те, що нинішній - надто складний для сприйняття, і "в ньому присутня еклектика та ознаки радянської доби".

"У разі загальної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне усі аспекти, проведе громадські дискусії. Потім - оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового Державного герба Казахстану", - заявив Токаєв.

Герб Казахстану

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про семирічний термін президентства та про перейменування столиці в Астану.

Позиція Казахстану щодо війни РФ проти України

Астана відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.