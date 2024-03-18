Фінансові новини
- |
- 18.03.24
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британський міністр скасував візит в Одесу через витік даних
08:33 18.03.2024 |
Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс відмовився під час візиту в Україну від запланованої на 8 березня поїздки в Одесу з міркувань безпеки, пише в неділю, 17 березня, британське видання The Sunday Times, кореспонденти якого супроводжували делегацію Шаппса.
Шаппс прибув до Києва 7 березня, де оголосив надання 325 мільйонів фунтів для закупівлі понад 10 тисяч дронів Збройним силам України (ЗСУ). До складу його делегації входив і головнокомандувач збройних сил Британії Тоні Радакін. Однак Шаппс перервав візит в Україну після того, як британська розвідка попередила його, що росіянам стало відомо про його намір відвідати Одесу.
За день до запланованого прибуття Шаппса в Одесу по місту вдарила російська ракета. Це сталося під час спільного візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Унаслідок удару загинули п'ятеро людей.
Шаппс різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна. "Путін продемонстрував, що він безцеремонний, нерозбірливий і безпардонний", - сказав міністр, вказавши, що Путін "небезпечно близько підійшов до вбивства двох західних лідерів, при цьому не важливо - навмисно чи випадково".
Нещодавно також стало відомо, що під час повернення Шаппса з військових маневрів НАТО Steаdfast Defender у Польщі, Росія заглушила супутниковий сигнал його літака, коли той летів поблизу російської Калінінградської області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
|ОАЕ почнуть постачати зріджений газ до Німеччини: планується контракт на 15 років
|Корпоративні дефолти б'ють рекорди з часів фінансової кризи 2008 року – S&P Global
|Нігер міг розірвати угоду зі США через домовленість з Іраном, - WSJ
|Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 2,6%, як і очікувалося
|Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру
Бізнес
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх