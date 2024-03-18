Британський міністр скасував візит в Одесу через витік даних

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс відмовився під час візиту в Україну від запланованої на 8 березня поїздки в Одесу з міркувань безпеки, пише в неділю, 17 березня, британське видання The Sunday Times, кореспонденти якого супроводжували делегацію Шаппса.

Шаппс прибув до Києва 7 березня, де оголосив надання 325 мільйонів фунтів для закупівлі понад 10 тисяч дронів Збройним силам України (ЗСУ). До складу його делегації входив і головнокомандувач збройних сил Британії Тоні Радакін. Однак Шаппс перервав візит в Україну після того, як британська розвідка попередила його, що росіянам стало відомо про його намір відвідати Одесу.

За день до запланованого прибуття Шаппса в Одесу по місту вдарила російська ракета. Це сталося під час спільного візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Унаслідок удару загинули п'ятеро людей.

Шаппс різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна. "Путін продемонстрував, що він безцеремонний, нерозбірливий і безпардонний", - сказав міністр, вказавши, що Путін "небезпечно близько підійшов до вбивства двох західних лідерів, при цьому не важливо - навмисно чи випадково".

Нещодавно також стало відомо, що під час повернення Шаппса з військових маневрів НАТО Steаdfast Defender у Польщі, Росія заглушила супутниковий сигнал його літака, коли той летів поблизу російської Калінінградської області.