Майк Пенс відмовився підтримати Трампа на виборах президента США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився підтримати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в етері Fox News.

На питання про ставлення до нинішньої передвиборчої кампанії ексвіцепрезидент США сказав: "Не дивно, що цього року я не буду підтримувати Дональда Трампа".

"Під час свої президентської кампанії я чітко дав зрозуміти, що між мною і президентом Трампом існують глибокі розбіжності з цілої низки питань. І це не лише наші розбіжності щодо наших конституційних обов'язків, які я виконав 6 січня", - додав він.

Пенс також розкритикував передвиборчу програму Трампа, в якій він, за його словами, відмовляється від скорочення державного боргу та "святості людського життя" (йдеться про більш ліберальний підхід Трампа до абортів).

Відносини експрезидента США з його віцепрезидентом погіршились після заворушень на Капітолії 6 січня 2021 року. Тоді Трамп звинуватив Пенса у відмові посприяти скасуванню результатів виборів, на яких переміг Джо Байден.

Сам Пенс неодноразово наполягав, що Конституція США не давала йому повноважень втручатись у процес затвердження результатів виборів у Конгресі.