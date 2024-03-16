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Майк Пенс відмовився підтримати Трампа на виборах президента США
16:42 16.03.2024 |
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився підтримати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах цього року.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в етері Fox News.
На питання про ставлення до нинішньої передвиборчої кампанії ексвіцепрезидент США сказав: "Не дивно, що цього року я не буду підтримувати Дональда Трампа".
"Під час свої президентської кампанії я чітко дав зрозуміти, що між мною і президентом Трампом існують глибокі розбіжності з цілої низки питань. І це не лише наші розбіжності щодо наших конституційних обов'язків, які я виконав 6 січня", - додав він.
Пенс також розкритикував передвиборчу програму Трампа, в якій він, за його словами, відмовляється від скорочення державного боргу та "святості людського життя" (йдеться про більш ліберальний підхід Трампа до абортів).
Відносини експрезидента США з його віцепрезидентом погіршились після заворушень на Капітолії 6 січня 2021 року. Тоді Трамп звинуватив Пенса у відмові посприяти скасуванню результатів виборів, на яких переміг Джо Байден.
Сам Пенс неодноразово наполягав, що Конституція США не давала йому повноважень втручатись у процес затвердження результатів виборів у Конгресі.
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