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АНАЛІТИКА

Суд над Трампом щодо впливу на вибори в Нью-Йорку відклали мінімум на місяць

 

Кримінальний процес у справі про виплату експрезидентом США Дональдом Трампом грошей порноакторкам для впливу на вибори 2016 року, який мав початись у Нью-Йорку наприкінці березня, відклали мінімум на місяць через появу нових матеріалів справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Суддя округу Манхеттен Хуан Мануель Мерчан розглянув клопотання захисту Трампа, які скаржились на відсутність часу для вивчення всіх 100 тисяч сторінок матеріалів справи й хотіли, аби суд відклали мінімум на три місяці.

Суд зрештою призначив 30-денну відстрочку судового процесу, починаючи з 15 березня, врахувавши відсутність заперечень з боку прокуратури. Таким чином, суд над Трампом у справі розпочнеться не раніше 15 квітня - тоді як мав би 25 березня.

Паралельно Мерчан розпорядився, аби сторони процесу надіслали йому необхідні документи, щоб встановити причину ймовірної затримки адвокатів Трампа з ознайомленням із матеріалами справи.

Нагадаємо, ця справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув'язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Експрезидент США активно намагається відтермінувати судовий процес у всіх кримінальних провадженнях, де він фігурує, аби ті не впливали на його передвиборчу кампанію. Напередодні Трамп отримав відмову в суді у спробі припинити розгляд справи щодо зберігання ним вдома таємних документів.
Ключові теги: США
 

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