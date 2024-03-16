Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На тлі війни в Україні Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п'ять разів

 

На тлі війни в Україні Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п'ять разів і може подвоїти ці показники після отримання фінансування від ЄС, повідомляє видання Yle.

Зазначається, що в п'ятницю, 15 березня, Європейська комісія оголосила одержувачів гранту ASAP, призначеного для підтримки європейського виробництва боєприпасів. Серед одержувачів фінансування - оборонна промисловість Фінляндії.

У грудні Міністерство оборони країни вже виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хакканена, рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, складеному міністерством оборони в грудні".

"Порівняно з довоєнним часом вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло в п'ять разів", - повідомив експерт Міноборони Франс Пелтонен.

Він вважає, що ухвалені зараз рішення ЄС і держави про фінансування подвоять нинішній рівень виробництва боєприпасів.

Якщо інвестиції, заплановані на гроші допомоги, буде реалізовано, у Фінляндії вироблятимуть удесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні, наголошується в публікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес