Санкції працюють: Microsoft та Amazon відріжуть російський бізнес від хмарних послуг з 20 березня

Американські компанії Microsoft та Amazon закриють свої хмарні продукти для російських користувачів з 20 березня.

Відповідні листи із попередженням постачальники хмарних послуг розіслали своїм контрагентам у РФ, передає РБК із посиланням на російського постачальника ІТ-послуг Softline.

"У зв'язку з цим група компаній Softline передбачає можливі функціональні обмеження в роботі зовнішніх продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google", - підтвердила PR-директорка Softline Світлана Ащєулова.

Вона уточнила, що із зазначеної у листі дати дати буде обмежено доступ до зовнішніх продуктів американських корпорацій, таких як Power BI, Dynamics CRM та ін.

"Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", - додала представниця російського розробника.

У Microsoft пояснили, що через санкції ЄС не зможуть постачати "певне програмне забезпечення для управління або проєктування (включаючи хмарні рішення) організаціям, зареєстрованим в Росії".

"Microsoft має припинити дію цих підписок до 20 березня 2024 року до майбутніх вказівок ЄС, які змінять це рішення, або загального чи спеціального дозволу від регулюючих органів ЄС. Після 20 березня 2024 року ви не зможете отримати доступ до цих продуктів або послуг Microsoft, а також будь-яких даних, що зберігаються в них", - йдеться у листі компанії російським клієнтам.

Це пов'язано з 12 пакетом санкцій ЄС проти Росії, який було ухвалено 19 грудня 2023 року. У ньому містяться обмеження на постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI, CRM та ін.), пояснила Ащєулова.

"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 буде неможливо... Важливо відзначити, що може йтися про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання в РФ", - уточнила вона.

Джерела РБК на російському IT-ринку зазначають, що багато комерційних компаній у РФ продовжували користуватися продуктами Microsoft.

"Один із знайомих замовників згадував, що ще тиждень тому зустрічався з представниками Microsoft, і ті давали гарантії, що нічого не відключать. Схеми придбання (ПЗ, - ред.) були різними, але розкривати їх у публічній площині не можна", - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, американська корпорація Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).