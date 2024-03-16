Фінансові новини
- |
- 16.03.24
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виробник систем NASAMS обіцяє влітку відкрити новий завод із виробництва ракет
23:07 15.03.2024 |
Виробник пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS влітку відкриє новий завод з виробництва ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії Kongsberg.
У релізі компанії вказується, що ситуація з політикою безпеки в Європі посилила необхідність забезпечення наявності та поставок боєприпасів і ракет.
Минулого року Європейська комісія запустила програму ASAP (закон про підтримку виробництва боєприпасів), щоб збільшити виробничі потужності боєприпасів і ракет.
Компанія вжила низку заходів щодо збільшення виробничих потужностей, таких як інвестиції в новий ракетний завод у місті Конгсберг, який відкриється цього літа. За її словами, тепер потужності ще більше збільшуються за підтримки ЄС і Норвегії.
ЄС допоміг норвезькому підприємству
Інвестиції компанії включають в себе обладнання та машини для збільшення потужності нового ракетного заводу, а також новий об'єкт, який займеться виробництвом компонентів датчиків. Крім того, будуть інвестиції в ланцюжок поставок.
Kongsberg планує інвестувати загалом 640 мільйонів норвезьких крон (55 млн євро), з яких ЄС вносить 10 млн євро.
Системи NASAMS для України
NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року.
У січні минулого року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.
У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод, - джерело
|НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон, Шольц і Туск домовились про нове постачання зброї Україні
|Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
|Санкції працюють: Microsoft та Amazon відріжуть російський бізнес від хмарних послуг з 20 березня
|Байден схвалив заяви сенатора Шумера щодо нових виборів в Ізраїлі
|Виробник систем NASAMS обіцяє влітку відкрити новий завод із виробництва ракет
|Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС
Бізнес
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх
|Microsoft запатентувала технологію набору тексту за допомогою погляду
|OpenAI назвала позов Ілона Маска «несерйозним» і продиктованим комерційними інтересами
|Палата представників США підтримала вимогу до TikTok позбутись зв’язку з Китаєм
|Міжнародна цифровізація: Україна стала партнером NIIS