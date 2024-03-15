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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Трампу не вдалось усунути прокурора у справі про втручання у вибори у Джорджії
18:16 15.03.2024 |
Верховний суд округу Фултон американського штату Джорджія дозволив прокурору Фані Вілліс продовжити участь у справі про втручання експрезидента Дональда Трампа у вибори 2020 року після звинувачень у можливому конфлікті інтересів.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Axios.
Адвокати Трампа намагались добитись відводу Вілліс зі справи про втручання у вибори у штаті Джорджія після того, як прокурор зізналась у романтичних стосунках зі спецпрокурором Натаном Вейдом, який веде цю ж справу.
Захист стверджував, що ці стосунки створюють конфлікт інтересів та можуть зашкодити неупередженості процесу проти їхнього підзахисного - що сама Вілліс категорично заперечувала.
Суддя Скотт Макафі, який розглядав скаргу адвокатів експрезидента США, дійшов висновку, що стосунки Фані Вілліс із Натаном Вейдом справді не відповідають критерію професійності, якого мають дотримуватись прокурори.
Але, з іншого боку, законодавство штату Джорджія "не дозволяє визначати наявність конфлікту (інтересів. - Ред.) через те, що людина просто зробила неправильний вибір - навіть неодноразово", йдеться в рішенні.
У результаті, ухвалив Макафі, Вілліс може продовжувати роботу над справою Трампа, але лише за умови, що зі складу обвинувачення вийде Натан Вейд. До цього розгляд має бути поставлений на паузу.
У серпні 2023 року Дональду Трампу оголосили офіційні звинувачення у справі про його ймовірні спроби вплинути на результати виборів у Джорджії у 2020 році. Саме в межах цієї справи він став першим експрезидентом США, якому зробили так зване фото під арештом (магшот).
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