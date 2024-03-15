Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трампу не вдалось усунути прокурора у справі про втручання у вибори у Джорджії

 

Верховний суд округу Фултон американського штату Джорджія дозволив прокурору Фані Вілліс продовжити участь у справі про втручання експрезидента Дональда Трампа у вибори 2020 року після звинувачень у можливому конфлікті інтересів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Адвокати Трампа намагались добитись відводу Вілліс зі справи про втручання у вибори у штаті Джорджія після того, як прокурор зізналась у романтичних стосунках зі спецпрокурором Натаном Вейдом, який веде цю ж справу.

Захист стверджував, що ці стосунки створюють конфлікт інтересів та можуть зашкодити неупередженості процесу проти їхнього підзахисного - що сама Вілліс категорично заперечувала.

Суддя Скотт Макафі, який розглядав скаргу адвокатів експрезидента США, дійшов висновку, що стосунки Фані Вілліс із Натаном Вейдом справді не відповідають критерію професійності, якого мають дотримуватись прокурори.

Але, з іншого боку, законодавство штату Джорджія "не дозволяє визначати наявність конфлікту (інтересів. - Ред.) через те, що людина просто зробила неправильний вибір - навіть неодноразово", йдеться в рішенні.

У результаті, ухвалив Макафі, Вілліс може продовжувати роботу над справою Трампа, але лише за умови, що зі складу обвинувачення вийде Натан Вейд. До цього розгляд має бути поставлений на паузу.

У серпні 2023 року Дональду Трампу оголосили офіційні звинувачення у справі про його ймовірні спроби вплинути на результати виборів у Джорджії у 2020 році. Саме в межах цієї справи він став першим експрезидентом США, якому зробили так зване фото під арештом (магшот).

 
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес