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Протягом тижня гуртова вартість нафтопродуктів в росії зросла на 6-7%
17:42 15.03.2024 |
Про це свідчать дані санкт-петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі (СПбМТСБ).
Ціна на АИ-92 на торгах у період 11-15 березня збільшилася на 3 158 руб., до 50 566 руб. за тонну, АИ-95 здорожчав на 3 688 руб., до 61 425 руб. за тонну. Найбільше зростання цін спостерігалося під час торгів літнім дизельним пальним. Протягом тижня ДП здорожчало на 3 985 руб., до 64 518 руб. за тонну.
Зростання цін відбувається на тлі атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Цього тижня БпЛА уразили переробні потужності великих НПЗ «лукойлу» і «роснєфті», що розташовані в ніжегородській і рязанській областях. Також 15 березня зазнав ушкоджень міні-НПЗ «пєрвий завод» у калузькій області.
Виведення з ладу російських НПЗ відбувається напередодні весіннього зростання попиту на паливо і початку сезону ремонтів. Найбільш критичною виглядає ситуація з постачаннями бензину, оскільки росія виробляє лише на 10% більше від власних потреб. З цієї причини уряд рф з 1 березня на 6 місяців запровадив заборону експорту високооктанового палива.
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