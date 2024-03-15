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Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів
16:27 15.03.2024 |
Європейська комісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.
Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Очікується, що за підтримки Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виробництва боєприпасів у 2 мільйони одиниць.
"Сьогодні Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро, передбачених Актом на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості наростити потужності з виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Комісія відібрала 31 проєкт, щоб допомогти європейській промисловості у збільшенні виробництва боєприпасів і підвищенні їхньої готовності.
Відібрані проєкти охоплюють п'ять сфер: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікацію випробувань і відновлення. На реалізацію проєктів буде виділено 513 мільйонів євро з бюджетів ЄС і Норвегії. Це фінансування дозволить залучити додаткові інвестиції з боку промисловості на умовах співфінансування, в результаті чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок постачання складе близько 1,4 мільярда євро.
Завдяки вже вжитим заходам європейські річні виробничі потужності з виробництва 155-мм снарядів вже досягли 1 мільйона на рік у січні 2024 року.
Компанії, що отримують фінансування в рамках ASAP, та їхні ланцюги постачання розташовані по всьому Європейському Союзу. Підтримка надається для посилення існуючих виробничих потужностей, а також для розбудови нових. Завершені проєкти підвищать оперативність і спроможність оборонної промисловості ЄС, що забезпечить більш швидке постачання боєприпасів і ракет в Європу.
Очікується, що грантові угоди з відібраними заявниками будуть підписані в травні 2024 року.
Раніше стало відомо, що Португалія надасть 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру для України в рамках відповідної чеської ініціативи.
Перед цим повідомляли, що на додаток до обов'язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.
Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.
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