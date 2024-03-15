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АНАЛІТИКА

Португалія виділить 100 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України

 

Португалія надасть 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру для України в рамках відповідної чеської ініціативи.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Португалії, з яким ознайомилась "Європейська правда".

"З огляду на зобов'язання Португалії підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів, а також відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного права, Рада міністрів сьогодні схвалила резолюцію, що дозволяє виділення коштів на цю мету в обсязі до 100 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що підтримка, що надається в рамках цієї спільної ініціативи, доповнює військову допомогу, яку Португалія надає Україні "з першої години російського вторгнення".

У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6; понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси; гаубиці та різне озброєння; швидкісні катери та безпілотні літальні апарати; медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби зв'язку; генератори для виробництва електроенергії; - одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Перед цим повідомляли, що на додаток до обов'язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.
 

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