Фінансові новини
- |
- 15.03.24
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг нового банківського кредитування в Китаї в лютому впав більш ніж утричі
13:08 15.03.2024 |
Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті в КНР у лютому впав до 1,45 трлн юанів ($201,5 млрд), ідеться у звіті Народного банку Китаю.
У січні показник становив 4,92 трлн юанів - це максимальний рівень за весь час ведення відповідної статистики, тобто з 2004 року.
Аналітики в середньому прогнозували зниження до 1,5 трлн юанів, повідомляє Trading Economics.
Сукупний обсяг нового фінансування (включно з банківськими кредитами, позабалансовими кредитами, а також розміщенням акцій та облігацій) минулого місяця опустився до 1,56 трлн юанів з 6,5 трлн юанів у січні, що також було рекордом. Експерти очікували показник на рівні 2,22 трлн юанів.
Грошова маса M2 (готівка і всі вклади) зросла на 8,7% у річному вираженні за очікуваного підйому на 8,8%.
Загальний обсяг непогашених банківських кредитів у китайській нацвалюті на кінець лютого збільшився на 10,1%. Аналітики прогнозували зростання на 10,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг нового банківського кредитування в Китаї в лютому впав більш ніж утричі
|У ЄС заборонять встановлювати газові котли
|Українські підприємці сплатили до бюджету Польщі понад 5 мільярдів злотих
|Лондон почав збирати підлягаючі утилізації автомобілі для передачі Україні
|Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод, - джерело
|Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці
|Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд через допомогу Україні, - Bloomberg
Бізнес
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх
|Microsoft запатентувала технологію набору тексту за допомогою погляду
|OpenAI назвала позов Ілона Маска «несерйозним» і продиктованим комерційними інтересами
|Палата представників США підтримала вимогу до TikTok позбутись зв’язку з Китаєм
|Міжнародна цифровізація: Україна стала партнером NIIS
|Україна відкрила код програми «Дія»