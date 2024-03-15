Обсяг нового банківського кредитування в Китаї в лютому впав більш ніж утричі

Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті в КНР у лютому впав до 1,45 трлн юанів ($201,5 млрд), ідеться у звіті Народного банку Китаю.

У січні показник становив 4,92 трлн юанів - це максимальний рівень за весь час ведення відповідної статистики, тобто з 2004 року.

Аналітики в середньому прогнозували зниження до 1,5 трлн юанів, повідомляє Trading Economics.

Сукупний обсяг нового фінансування (включно з банківськими кредитами, позабалансовими кредитами, а також розміщенням акцій та облігацій) минулого місяця опустився до 1,56 трлн юанів з 6,5 трлн юанів у січні, що також було рекордом. Експерти очікували показник на рівні 2,22 трлн юанів.

Грошова маса M2 (готівка і всі вклади) зросла на 8,7% у річному вираженні за очікуваного підйому на 8,8%.

Загальний обсяг непогашених банківських кредитів у китайській нацвалюті на кінець лютого збільшився на 10,1%. Аналітики прогнозували зростання на 10,2%.