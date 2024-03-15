Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг нового банківського кредитування в Китаї в лютому впав більш ніж утричі

 

Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті в КНР у лютому впав до 1,45 трлн юанів ($201,5 млрд), ідеться у звіті Народного банку Китаю.

У січні показник становив 4,92 трлн юанів - це максимальний рівень за весь час ведення відповідної статистики, тобто з 2004 року.

Аналітики в середньому прогнозували зниження до 1,5 трлн юанів, повідомляє Trading Economics.

Сукупний обсяг нового фінансування (включно з банківськими кредитами, позабалансовими кредитами, а також розміщенням акцій та облігацій) минулого місяця опустився до 1,56 трлн юанів з 6,5 трлн юанів у січні, що також було рекордом. Експерти очікували показник на рівні 2,22 трлн юанів.

Грошова маса M2 (готівка і всі вклади) зросла на 8,7% у річному вираженні за очікуваного підйому на 8,8%.

Загальний обсяг непогашених банківських кредитів у китайській нацвалюті на кінець лютого збільшився на 10,1%. Аналітики прогнозували зростання на 10,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес