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У ЄС заборонять встановлювати газові котли
12:00 15.03.2024 |
З 2025 року у ЄС хочуть припинити субсидування купівлі газових котлів, з 2030 року такі пристрої не встановлюватимуть у нових об'єктах будівництва. А з 2040 року країни ЄС повинні будуть повністю відмовитися від котлів на викопному паливі, зокрема на вугіллі та газі.
Відповідну поправку до Директиви про енергетичну ефективність будівель (EPBD) схвалив Європейський парламент.
Зміни ще має схвалити Рада ЄС, тобто міністри урядів усіх країн ЄС, щоб директива стала законом. Головне завдання - протягом наступних 25 років зменшити до нуля інтенсивність викидів СО2 із будівель у Європейському Союзі.
Згідно з припущеннями, житлові будинки в ЄС мають знизити середнє споживання енергії на 16% до 2030 року і на 20-22% до 2035 року. З 2028 року - усі нові громадські будівлі мають бути з нульовим рівнем викидів, а з 2030 року - взагалі всі новозведені будівлі.
Винятки можуть бути для cільськогосподарських, історичних будівель, а також церков та місць поклоніння.
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