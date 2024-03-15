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АНАЛІТИКА

Українські підприємці сплатили до бюджету Польщі понад 5 мільярдів злотих

 

За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив голова правління юридичної Групи Eucon Law, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.

«Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податків у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний», - сказав Романчук.

Він додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.

Романчук нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.

«Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди «Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею», то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами», - зазначив голова Асоціації українського бізнесу у Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі сьогодні працюють 27 тис. українських компаній. Це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.
Ключові теги: Польща
 

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