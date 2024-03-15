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АНАЛІТИКА

Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці

 

У Польщі сьогодні працюють 27 тис. українських компаній; це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив голова правління юридичної Групи Eucon Law, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.

«Станом на 31 грудня 2023 року в Польщі зареєстровано 100 тис. іноземних компаній, з них 27 тис. - українські. Тобто можемо говорити, що приблизно третина компаній з іноземним капіталом в Польщі є українськими», - повідомив Романчук.

Він також додав, що протягом 2020-2023 років понад 44,5 тис. українців зареєстрували в Польщі одноособову господарську діяльність, аналог українського ФОП, що свідчить про тісний діловий звʼязок між нашими країнами.

Як повідомлялось, станом на 14 березня рух вантажних автотранспортних засобів у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску «Краківець», водночас ПП «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.
Ключові теги: Польща
 

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