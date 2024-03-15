Фінансові новини
- |
- 15.03.24
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці
09:37 15.03.2024 |
У Польщі сьогодні працюють 27 тис. українських компаній; це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.
Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив голова правління юридичної Групи Eucon Law, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.
«Станом на 31 грудня 2023 року в Польщі зареєстровано 100 тис. іноземних компаній, з них 27 тис. - українські. Тобто можемо говорити, що приблизно третина компаній з іноземним капіталом в Польщі є українськими», - повідомив Романчук.
Він також додав, що протягом 2020-2023 років понад 44,5 тис. українців зареєстрували в Польщі одноособову господарську діяльність, аналог українського ФОП, що свідчить про тісний діловий звʼязок між нашими країнами.
Як повідомлялось, станом на 14 березня рух вантажних автотранспортних засобів у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску «Краківець», водночас ПП «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці
|Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд через допомогу Україні, - Bloomberg
|CША оголосили нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану
|Блінкен обговорить підтримку України з керівниками Австрії
|Трамп програв одну зі спроб «завернути» у суді справу щодо зберігання вдома таємних документів
|Боррель різко відповів на «білий прапор» Папи Римського: поліз туди, куди не звали
|США не зможуть виділити новий пакет допомоги, останній був «унікальним випадком», - Пентагон
Бізнес
|OpenAI назвала позов Ілона Маска «несерйозним» і продиктованим комерційними інтересами
|Палата представників США підтримала вимогу до TikTok позбутись зв’язку з Китаєм
|Міжнародна цифровізація: Україна стала партнером NIIS
|Україна відкрила код програми «Дія»
|Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект
|Hyundai представив оновлення для Ioniq 5
|Samsung заявляє, що потрібно ще 3-4 роки, щоб дисплеї Micro OLED з'явилися на ринку