Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд через допомогу Україні, - Bloomberg

Міністерство оборони США планує пріоритетно поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після надання допомоги Україні. Йдеться про ракети для реактивних систем HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У надісланому до Конгресу документі Пентагону від 24 лютого, американські військові повідомили про необхідність поповнення запасів ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS на 549 млн доларів, придбання протитанкових комплексів TOW на 348 млн доларів і приладів нічного бачення на 308 млн доларів. Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах у різних штатах.

Водночас зазначається, що цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму 10 млрд доларів, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.

Згідно з таблицею, надісланою до Конгресу, пропозиції Міноборони щодо поповнення арсеналу вміщують:

* 2,1 млрд доларів на компоненти та збірку 155-мм снарядів на заводах у Техасі, Айові, Арканзасі, Огайо, Пенсильванії, Канзасі та Каліфорнії;

* 915 млн доларів на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM, що виробляються в Каліфорнії, Міннесоті і Західній Вірджинії;

* $797 млн на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів у Техасі, Арканзасі, Джорджії, Флориді та Західній Вірджинії;

* $549 млн на додаткові компоненти озброєння ГМРЛС, вироблені або зібрані в Арканзасі, Каліфорнії, Західній Вірджинії, Огайо та Флориді;

* $348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти, вироблені в Каліфорнії, Аризоні і Юті;

* $308 млн на прилади нічного бачення, вироблені в Нью-Гемпширі та Вірджинії.

У Пентагоні не виключають, що ці кошти будуть включені до додаткового пакет фінансової допомоги президента Джо Байдена, який передбачає виділення 95 млрд доларів на допомогу Україні, Тайваню й Ізраїлю.

Поставки зброї США для іноземних країн

США вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Причиною стало поглиблення співпраці країни з Росією.

Днями Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року. Серед іншого, до нього увійшли снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

На початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню на 96 млрд доларів. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.