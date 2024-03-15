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АНАЛІТИКА

Трамп програв одну зі спроб «завернути» у суді справу щодо зберігання вдома таємних документів

 

Колишній президент США Дональд Трамп отримав відмову в суді у спробі припинити розгляд справи щодо зберігання ним вдома таємних документів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

У четвер федеральна суддя Ейлін Кеннон після 3-годинного засідання відхилила спробу Трампа добитися закриття справи про зберігання таємних документів через "неконституційну неясність".

Юридична команда Трампа подала дев'ять різних клопотань, спрямованих на розвал справи. В одному з них адвокати аргументували, що немає чіткості у тому, як законодавство має застосовуватися у даному випадку, і це уможливлює вибіркове переслідування з боку Мін'юсту та звинувачення Трампа, тоді як інші можуть уникнути відповідальності за схожі дії - маючи на увазі президента Байдена, у якого у приватній власності теж знайшлися старі документи.

Суддя у четвер розглянула лише два з дев'яти клопотань і ще не винесла рішення щодо решти. Серед таких, зокрема, спроба Трампа завернути справу з аргументом, що знайдені на його віллі таємні документи мають вважатися власним архівом, а не президентським.

Американське законодавство вимагає від президентів після того, як вони залишають посаду, передавати увесь архів за час перебування на ній в Адміністрацію національних архівів, проте дозволяється залишити собі записки особистого характеру, як наприклад щоденники та подібні записи, які є суто приватними.

Повноцінний розгляд справи по суті почнеться у травні 2024 року.
Ключові теги: СЩА
 

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