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Трамп програв одну зі спроб «завернути» у суді справу щодо зберігання вдома таємних документів
09:00 15.03.2024 |
Колишній президент США Дональд Трамп отримав відмову в суді у спробі припинити розгляд справи щодо зберігання ним вдома таємних документів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.
У четвер федеральна суддя Ейлін Кеннон після 3-годинного засідання відхилила спробу Трампа добитися закриття справи про зберігання таємних документів через "неконституційну неясність".
Юридична команда Трампа подала дев'ять різних клопотань, спрямованих на розвал справи. В одному з них адвокати аргументували, що немає чіткості у тому, як законодавство має застосовуватися у даному випадку, і це уможливлює вибіркове переслідування з боку Мін'юсту та звинувачення Трампа, тоді як інші можуть уникнути відповідальності за схожі дії - маючи на увазі президента Байдена, у якого у приватній власності теж знайшлися старі документи.
Суддя у четвер розглянула лише два з дев'яти клопотань і ще не винесла рішення щодо решти. Серед таких, зокрема, спроба Трампа завернути справу з аргументом, що знайдені на його віллі таємні документи мають вважатися власним архівом, а не президентським.
Американське законодавство вимагає від президентів після того, як вони залишають посаду, передавати увесь архів за час перебування на ній в Адміністрацію національних архівів, проте дозволяється залишити собі записки особистого характеру, як наприклад щоденники та подібні записи, які є суто приватними.
Повноцінний розгляд справи по суті почнеться у травні 2024 року.
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