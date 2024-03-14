Парламент Іспанії зробив крок до амністії каталонських сепаратистів

Нижня палата парламенту Іспанії у четвер, 14 березня, схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт був схвалений 178 голосами проти 172. Його також має ухвалити Сенат, в якому домінують консерватори. А консервативна Народна партія вже заявила, що намагатиметься заблокувати документ.

Але навіть якщо верхня палата накладе вето, нижня палата може його подолати.

Очолюваний Педро Санчесом уряд меншості сподівається, що досягнення консенсусу щодо суперечливого законопроєкту допоможе зміцнити його союз з невеликими каталонськими партіями, на які він покладається у прийнятті законів.

Нагадаємо, законопроєкт про амністію передбачає звільнення від юридичної відповідальності більшості каталонських сепаратистів, яким оголосили чи можуть оголосити звинувачення за намагання відокремити регіон від Іспанії, починаючи з 2012 року.

Наприкінці січня нижня палата іспанського парламенту відхилила законопроєкт щодо амністії. Проти нього проголосувала не лише консервативна і правопопулістська опозиція, але й каталонська партія Junts, яка була стурбована тим, що амністія не захистить від покарання всіх сепаратистів.

Тепер представники політсили кажуть, що від останньої версії проєкту про амністію мають виграти від 150 до 200 осіб, а загалом - 1 500 осіб, залежно від того, як його інтерпретують судді.

Законопроєкт охоплює всі події, пов'язані з сепаратистським рухом у Каталонії з 2011 року, включно з референдумом про незалежність у 2017 році, який був визнаний Мадридом незаконним.

Прем'єр країни Педро Санчес погодився запровадити амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.