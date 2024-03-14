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ЗМІ: Президентка Європарламенту погодилась судитися з ЄК через розморожені кошти для Угорщини
14:10 14.03.2024 |
Президентка Європарламенту Роберта Метсола погодилася з наміром законодавчого органу подати до суду на Європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини наприкінці минулого року.
Про це повідомляє агенція dpa, а також Euronews, пише "Європейська правда".
Про рішення Метсоли стало відомо після її зустрічі з лідерами політичних груп Європарламенту у Страсбурзі.
Саме очільник Європарламенту має остаточне право подавати позови проти інших інституцій до Європейського суду.
Кінцевий термін подачі позову - 25 березня.
У грудні минулого року ЄК розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні.
Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни - кроки, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.
Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.
На початку березня стало відомо, що Угорщині вдалося розблокувати ще близько двох мільярдів євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.
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