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Нафтові доходи Росії знизилися у лютому на тлі посилення нагляду за санкціями - МЕА
12:22 14.03.2024 |
Доходи Росії від експорту нафти впали в лютому, оскільки посилення моніторингу за дотриманням західних санкцій проти Москви знизило апетити деяких покупців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
За інформацією МЕА, Росія, що входить в трійку найбільших світових виробників нафти, минулого місяця заробила 15,69 мільярда доларів США на експорті сирої нафти та нафтопродуктів.
Проте, цей показник на 0,95% менший у порівнянні з січнем.
Також за даними МЕА, тоді як російський експорт нафтопродуктів залишився незмінним у лютому, поставки сирої нафти впали до 4,75 мільйона барелів за день у порівнянні з грудневим піком у 5 мільйонів барелів за добу.
Зменшення експорту російської нафти за кордон було в основному викликано Індією, яка скоротила закупівлі російської сирої нафти на 420 000 барелів за день у лютому порівняно з місяцем раніше.
Зазначається, що Росія є найбільшим постачальником нафти в Індію, і південноазіатська країна користується перевагами від запропонованих їй дешевших барелів, імпорт яких заборонений у країнах Заходу.
Проте, в останні місяці США та її союзники посилили моніторинг у світі щодо дотримання енергетичних санкцій проти Кремля, і тепер індійські нафтопереробні заводи прагнуть купувати більше енергоносіїв у конкуруючих із РФ виробників, таких як Саудівська Аравія.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 14 березня, ціни на нафту еталонних марок продовжують слабко зростати після суттєвого підйому на день раніше.
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