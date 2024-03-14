Фінансові новини
- |
- 14.03.24
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Азербайджану каже, що мир з Вірменією «ближче, ніж будь-коли раніше»
11:41 14.03.2024 |
Азербайджанський президент Ільхам Алієв каже, що його країна наразі "ближче до миру з Вірменією, ніж будь-коли раніше".
Як пише "Європейська правда", про це Алієв сказав на церемонії відкриття XI Глобального Бакинського форуму на тему "Відновлення роздробленого світу", повідомляє АЗЕРТАДЖ.
"Ніколи в історії незалежності Південного Кавказу мир не був таким близьким, як сьогодні. І це - результат другої Карабаської війни", - зазначив Алієв.
Він додав, що Азербайджан готовий продовжувати мирний процес з Вірменією.
"Зараз відновлені зустрічі на рівні міністрів закордонних справ обох країн. Ми бачимо, що миру можна досягти, ми цього хочемо. Ми відновили історичну справедливість і міжнародне право. Настав час припинити ворожнечу в цьому регіоні", - сказав президент Азербайджану.
Як відомо, попри повернення Азербайджаном повного контролю над раніше окупованим Карабахом у регіоні досі тривають спорадичні бойові дії. Час від часу Азербайджан та Вірменія обмінюються звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
|У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall прогнозує рекордне зростання виробництва зброї через війну РФ проти України
|Нафтові доходи Росії знизилися у лютому на тлі посилення нагляду за санкціями - МЕА
|Європарламент пішов на поступки європейським фермерам: список чутливих українських агротоварів розширять, квоти розрахують за даними 2021-2023 рр.
|Три країни ЄС проти купівлі боєприпасів Україні за рахунок заморожених активів РФ, - Politico
|Президент Азербайджану каже, що мир з Вірменією «ближче, ніж будь-коли раніше»
|У чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок
Бізнес
|ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня
|Хірурги провели першу у Великобританії операцію за допомогою гарнітури Apple Vision Pro
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ
|Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів
|Прорив у матричному множенні має призвести до швидших та ефективніших моделей штучного інтелекту
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування