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АНАЛІТИКА

Президент Азербайджану каже, що мир з Вірменією «ближче, ніж будь-коли раніше»

 

Азербайджанський президент Ільхам Алієв каже, що його країна наразі "ближче до миру з Вірменією, ніж будь-коли раніше".

Як пише "Європейська правда", про це Алієв сказав на церемонії відкриття XI Глобального Бакинського форуму на тему "Відновлення роздробленого світу", повідомляє АЗЕРТАДЖ.

"Ніколи в історії незалежності Південного Кавказу мир не був таким близьким, як сьогодні. І це - результат другої Карабаської війни", - зазначив Алієв.

Він додав, що Азербайджан готовий продовжувати мирний процес з Вірменією.

"Зараз відновлені зустрічі на рівні міністрів закордонних справ обох країн. Ми бачимо, що миру можна досягти, ми цього хочемо. Ми відновили історичну справедливість і міжнародне право. Настав час припинити ворожнечу в цьому регіоні", - сказав президент Азербайджану.

Як відомо, попри повернення Азербайджаном повного контролю над раніше окупованим Карабахом у регіоні досі тривають спорадичні бойові дії. Час від часу Азербайджан та Вірменія обмінюються звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими.
 

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