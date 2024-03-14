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FT: США вели таємні перемовини з Іраном щодо атак хуситів у Червоному морі
09:51 14.03.2024 |
США провели таємні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських бойовиків-хуситів для припинення атак на судноплавство у Червоному морі.
Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
За словами неназваних офіційних осіб, непрямі переговори, під час яких Вашингтон також висловив занепокоєння з приводу розширення ядерної програми Ірану, відбулися в Омані в січні і стали першими за останні 10 місяців між країнами.
Американську делегацію очолювали радник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт Макгерк і посол США в Ірані Абрам Пейлі. Іран представляв заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані, який також є головним переговірником Тегерана щодо ядерної програми.
Посередниками між представниками США та Ірану були оманські посадовці, тому вони не говорили напряму.
Другий раунд переговорів був запланований на лютий, але його відклали, оскільки тоді США намагалися докласти зусиль для укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
"У нас є багато каналів для передачі повідомлень Ірану", - сказав представник Державного департаменту США.
США неодноразово звинувачували Іран у постачанні хуситам безпілотників, ракет і розвідувальних даних для здійснення ними нападів на судноплавство.
Іран визнає, що політично підтримує хуситів, однак наполягає на тому, що бойовики діють самостійно.
Незважаючи на численні удари США і Великої Британії по їхніх військових об'єктах, хусити продовжують здійснювати напади на судна.
Американські офіційні особи визнають, що одних лише військових дій буде недостатньо для стримування хуситів, і вважають, що в кінцевому підсумку Тегерану доведеться чинити тиск на угруповання, щоб воно припинило свою діяльність.
У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участю 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.
З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.
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