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Палата представників США підтримала вимогу до TikTok позбутись зв’язку з Китаєм
23:46 13.03.2024 |
Нижня палата американського Конгресу переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'яже ByteDance - китайську компанію-власника додатку TikTok - продати свої активи у США під загрозою заборони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Законопроєкт, ухвалений 352 голосами "за" й 65 "проти" в Палаті представників США, дасть ByteDance близько шести місяців на те, щоб продати американські активи.
Якщо китайська компанія цього не зробить, крамниці додатків Apple, Google та інших компаній не зможуть легально пропонувати користувачам TikTok або надавати послуги веб-хостингу для додатків, контрольованих ByteDance.
Президент США Джо Байден минулого тижня повідомив, що готовий підписати законопроєкт у разі його ухвалення в Конгресі. При цьому його передвиборчий штаб використовує додаток у кампанії.
Хоча в Палаті представників такий крок підтримує переважна двопартійна більшість, доля законопроєкту в Сенаті менш визначена. Там уже висунули пропозиції інших підходів до регулювання додатків, що належать іноземним компаніям і можуть становити загрозу безпеці.
Також невідомо, чи схвалить Китай будь-який продаж активів ByteDance, і чи можна буде його оформити у відведений в законопроєкті строк. Іншою загрозою можуть стати судові позови проти влади США через таке рішення.
Рішення щодо TikTok є останнім у низці кроків США у відповідь на загрози національній безпеці з боку Китаю, пов'язані з технологіями. У 2020 році експрезидент США Дональд Трамп вже намагався заборонити TikTok і китайський месенджер WeChat, але цей крок заблокували суди.
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