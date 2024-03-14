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Австрія висилає двох «дипломатів» РФ
22:52 13.03.2024 |
Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".
Цю інформацію австрійське МЗС підтвердило у відповідь на запит газети Heute, пише "Європейська правда".
Зовнішньополітичне відомство Австрії пояснило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини двох працівників посольства РФ оголосили "небажаними особами". Вони повинні виїхати з країни до 19 березня включно.
Такий крок МЗС Австрії ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Відповідний матеріал на початку тижня опублікувала віденська газета Falter.
У матеріалі стверджується, що 23 дипломати, акредитовані при російському посольстві, в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. А колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації з відомства, яке раніше очолювала.
У коментарі Die Presse МЗС Австрії заявило, що цей план за участі Кнайсль не вийшов за межі "стадії планування".
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