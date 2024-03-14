Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австрія висилає двох «дипломатів» РФ

 

Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".

Цю інформацію австрійське МЗС підтвердило у відповідь на запит газети Heute, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Австрії пояснило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини двох працівників посольства РФ оголосили "небажаними особами". Вони повинні виїхати з країни до 19 березня включно.

Такий крок МЗС Австрії ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Відповідний матеріал на початку тижня опублікувала віденська газета Falter.

У матеріалі стверджується, що 23 дипломати, акредитовані при російському посольстві, в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. А колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації з відомства, яке раніше очолювала.

У коментарі Die Presse МЗС Австрії заявило, що цей план за участі Кнайсль не вийшов за межі "стадії планування".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,7878
  0,2954
 0,77
EUR
 1
 42,4183
  0,3769
 0,90

Курс обміну валют на вчора, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3630  0,16 0,43 38,9193  0,22 0,57
EUR 41,8400  0,16 0,39 42,6200  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7400  0,25 0,65 38,7600  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес